Volley Nations League, l’Italia chiude in bellezza: battuto anche il Giappone

L’Italia chiude la week 3 di Volleyball Nations League con quattro vittorie su quattro gare, con l’ultima arrivata oggi contro l’imbattuto Giappone per 3-1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20). Vittoria numero 9 in VNL per Giannelli e compagni che chiudono con 26 punti la fase preliminare e sicuramente tra le prime cinque della classifica.

Primo set combattuto punto a punto tra contro Nishida e compagni, con gli azzurri bravi a riprendersi la palla set chiudendo il parziale ai vantaggi 29-27. Nel secondo set Giappone avanti fino alla prima palla set sul 24-23, annullata dagli azzurri, capaci di ribaltare e vincere 28-26 con l’ingresso di Rinaldi sul finale. Nel terzo set la reazione del Giappone accorcia le distanze, parziale ancora una volta giocato punto a punto così come il quarto portato però a casa dagli azzurri che conquistano la quarta vittoria della week 3 e si proiettano alle Finals di Danzica.

Sarà necessario attendere la conclusione delle gare della week 3 per conoscere la classifica definitiva e gli accoppiamenti per i Quarti di Finale, le ultime gare in programma si giocheranno nella notte italiana tra domenica e lunedì.

Il programma delle Finals di Danzica prevede le gare dei Quarti di Finale nelle giornate del 19 e 20 luglio, le semifinali si giocheranno sabato 22 luglio mentre le finali per il primo e il terzo posto sono in programma domenica 23 luglio. La delegazione azzurra farà rientro in Italia, all’aeroporto di Fiumicino, nella serata di domani, per poi ritrovarsi a Firenze nei giorni successivi in vista della Fase Finale di VNL.

La cronaca

Italia in campo con il 6+1 delle prime tre gare della settimana con Giannelli e Romanò in diagonale, Russo e Galassi al centro, Lavia e Michieletto schiacciatori e Scanferla libero. L’Italia parte subito bene, difende ricostruisce e realizza 4-2. Il muro di Ishikawa ferma Romanò, il Giappone pareggia i conti in una MOA Arena con il tutto esaurito 4-4. Lavia alza subito il muro 6-4. Squadra avanti in parità nella prima parte di set, l’errore di Galassi al servizio manda avanti il Giappone 9-8.

L’Italia prova a fermare l’equilibrio portandosi avanti con Romanò 11-10, equilibrio che non si spezza nella parte centrale del set, l’errore al servizio di Giannelli vale il 16-16, Nishida porta avanti il Giappone 17-16, Michieletto riporta avanti l’Italia 18-17. Set punto a punto, Ishikawa firma il 19-19, lo stesso schiacciatore di Milano viene murato da Romanò subito dopo, Italia avanti 20-19. Nishida ancora a segno, suo il 21-21. Il Giappone difende tutto, non riesce il contrattacco all’Italia, e si porta avanti 22-21. La prima palla set la conquista l’Italia sul 24-23 con un errore in attacco di Nishida, annullata per un’invasione aerea di Russo 24-24 e ribaltata da un servizio vincente del Giappone, 25-24. L’ace di Romanò ribalta nuovamente la situazione, palla set all’Italia 28-27, il muro azzurro chiude il primo parziale 29-27.

De Giorgi conferma il 6+1 iniziale contro un Giappone che parte bene 4-1. Due errori dell’Italia, uno al servizio e uno in attacco, portano il Giappone avanti 8-5. L’Italia rincorre in questo set, l’errore al servizio di Michieletto e l’ace su Lavia, portano il Giappone avanti 13-9. L’errore al servizio di Lavia e in attacco di Michieletto permettono al Giappone di allungare sul 17-13. Giannelli a segno a muro, l’Italia non lascia scappare i giapponesi, 17-15. Il Giappone riprende subito in mano il set e si porta avanti 19-15, De Giorgi manda in campo Rinaldi per Michieletto. Nishida va a segno dai nove metri per il 22-17. Rinaldi pareggia i conti sul 24-24, sempre lui porta avanti l’Italia 25-24. Ci pensa Rinaldi a chiudere il set sul 28-26.

De Giorgi conferma Rinaldi in campo nel terzo set. Italia avanti 5-4. Gli azzurri tengono in mano il gioco, mantenendo il vantaggio 10-7 col Giappone che cerca di tenere la scia dell’Italia, 12-10 e trova il pareggio sul 12-12 su un errore in attacco di Lavia.Il Giappone cerca il vantaggio e lo trova sul finale di set, Ishikawa a segno per il 21-19, Nishida per il 22-19. Galassi ferma Nishida, l’Italia resta agganciata 22-21. Si gioca anche in questo set sul punto a punto sul finale, Giappone avanti 23-22, Ishikawa a muro per il 24-22, prima palla set annullata da Romanò, set chiuso dal Giappone 25-23.

Nel quarto set nuovamente in campo Michieletto dall’inizio, suo il primo punto dell’Italia in attacco 1-1. Onodera passa in attacco, suo il primo tempo del 3-3. Il block out di Ishikawa porta sul 6-5 il Giappone che prova a trovare il distacco, 10-8, distacco che aumenta sul 16-12 con una palla spinta vincente di Ishikawa che sbaglia poi due volte in attacco permettendo agli azzurri di avvicinarsi 16-15, trovando la parità sul 19-19 con un muro di Galassi mentre quello di Michieletto porta avanti l’Italia 20-19. L’ace di Romanò porta avanti l’Italia 22-19, set chiuso dall’Italia 25-20 per la vittoria numero 4 della week 3 che porta gli azzurri a Danzica.