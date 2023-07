Vasseur mette le cose in chiaro a Sainz e Leclerc: il paragone con Hamilton

SportFair

La Ferrari ha realizzato un altro passo in avanti e il gran premio in Austria è stato sicuramente positivo dal punto di vista delle prestazioni. E’ alta l’attesa in vista del gran premio della Gran Bretagna a Silverstone e l’obiettivo della Rossa è quello di confermarsi.

Un argomento caldo in casa Ferrari riguarda anche il futuro di Sainz e Leclerc, in particolar modo lo spagnolo continua a spingere per una decisione definitiva. Sull’argomento ha deciso di mettere le cose in chiaro il team principal Frédéric Vasseur: “quando scade il contratto tra Hamilton e Mercedes? Del destino di Lewis ancora non si sa nulla. Noi, invece, abbiamo un contratto con Charles e Carlos per tutto il 2024”, le dichiarazioni intervistato da Leo Turrini sul Quotidiano Sportivo.

“A inizio stagione ho detto ai piloti che dei rinnovi avremmo parlato solamente sul finire di luglio, durante la pausa estiva. Onestamente, spero rimangano entrambi. La Ferrari sta favorendo per Leclerc? Non è vero nulla e non vi sarebbe alcun motivo per farlo. Al momento sappiamo, e sanno entrambi, che non hanno una macchina per vincere. È naturale che ciò generi frustrazione in chi guida. Ovviamente durante l’inverno le aspettative di Charles e Carlos erano ben diverse”.