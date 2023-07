Paura per Van der Sar, è ricoverato per emorragia cerebrale: gli ultimi aggiornamenti

SportFair

Dall’Olanda arriva una notizia shock riguardante le condizioni di Edwin Van der Sar, famoso ex portiere oranje visto anche in Italia con la maglia della Juventus. Mentre si trovava in vacanza con la propria famiglia, l’ex dirigente dell’Ajax è stato colpito da un malore improvviso. Immediato il ricovero per un’emorragia cerebrale.

Gli ultimi aggiornamenti dall’Ajax

L’Ajax, club del quale è stato direttore generale fino allo scorso maggio, ha emesso un comunicato ufficiale nel quale rende note le condizioni di salute dell’ex calciatore spiegando che, in questo momento, Van der Sar si trova ricoverato in terapia intensiva, in condizioni stabili.

“Non appena ci saranno informazioni più concreta, saranno forniti aggiornamenti. Tutto l’Ajax augura a Edwin una pronta guarigione. I nostri pensieri sono con te“, si legge nella nota del club.