Usain Bolt torna a correre? La provocazione che tira in ballo Mbappè

Nelle ultime ore l’offerta dell’Al Hilal per Kylian Mbappè ha generato grande clamore. Come potrebbe essere altrimenti: si parla di 776 milioni di dollari, circa 700 milioni di euro. No, non complessivi… 776 milioni annuali. Una cifra shock in grado di rompere gli equilibri del calcio, offerta da un club che rischia di portare a un livello superiore il ‘gioco’ che al PSG ha spesso permesso di avere la meglio sulle avversarie nella corsa ai propri obiettivi di mercato, offrire proposte fuori scala.

La reazione di Usain Bolt

In tanti hanno ironizzato sulla vicenda, compresi diversi vip. Fra di essi anche Usain Bolt, ex pluricampione della velocità che ha abbandonato la pista nel 2017. Anche il ghepardo della Jamaica sarebbe pronto a tornare in pista con un’offerta come quella proposta a Mbappè.

“Sono pronto a tornare a correre in pista e lasciare la pensione per questo stipendio annuo di 776 milioni di dollari“, ha twittato Bolt. Per altro, lo stesso Bolt aveva provato a intraprendere una carriera calcistica passando per un provino con il Borussia Dortmund e due amichevoli con gli australiani Central Coast Mariners.