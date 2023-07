Proposta indecente a Tsitsipas e Badosa: soldi per produrre contenuti per adulti

SportFair

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono una delle coppie più chiacchierate dello sport. I due giovani tennisti si sono innamorati nel circuito e dopo aver ufficializzato la loro relazione non si sono più staccati. Belli, giovani e frizzanti hanno conquistato tutti con la loro love story resa pubblica a colpi di tweet e foto sui social.

La proposta indecente

Se questa è la parte ‘pubblica’, c’è chi vorrebbe scoprire anche quella più intima della coppia. Il “The Sun” riporta la notizia di una vera e propria proposta indecente arrivata ai due tennisti. Mike Ford, vicepresidente del sito “My.Club” dedicato alla condivisione di contenuti per adulti, avrebbe offerto una cospicua somma di denaro ai due tennisti in cambio della pubblicazione regolare di contenuti disinibiti.

“Vorrei offrirvi fino 77.000 sterline per creare account e condividere contenuti congiunti su My.Club, la piattaforma di abbonamento per adulti per creatori di contenuti e pubblicare regolarmente (almeno tre volte a settimana per un anno intero)“, si legge sul quotidiano britannico.