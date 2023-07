Triangolo L-Gante, Wanda Nara e Icardi: la canzone “cornuto a Istanbul”

SportFair

Una canzone, una relazione, un possibile terzo incomodo. Il triangolo no, non lo avevo considerato. Renato Zero lascia il posto a Mauro Icardi, o almeno è quanto sembra trasparire da un particolare scenario di gossip venuto fuori negli ultimi giorni. Protagonisti insieme a ‘Maurito’ anche Wanda Nara e L-Gante.

Nell’ultima canzone del rapper argentino è presente una frase particolare, che potrebbe essere legata a un vero e proprio dissing, neanche troppo nascosto. “Andiamo sempre a tutto gas e l’altro cornuto nega tutto a Istanbul“. In questa frase, in tanti, ci hanno visto un riferimento a Icardi e a una possibile storia fra Wanda Nara e il rapper.

Istanbul è la città in cui il bomber del Galatasaray vive e gioca. In passato L-Gante e Wanda Nara avevano postato una foto a letto insieme, uno shooting per il videoclip del cantante. C’è/c’è stato qualcosa di più oltre a un semplice rapporto di lavoro?