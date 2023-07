Un’altra tragedia sulla strada: è morto il ciclista Magnus White, investito da un’auto

SportFair

Un’altra tragedia ha sconvolto il mondo dello sport. E’ morto il ciclista della nazionale statunitense di mountain bike Magnus White, investito da un veicolo durante un allenamento. L’episodio si è verificato a Boulder, in Colorado. La notizia della morte è stata annunciata da USA Cycling.

Il diciassettenne stava facendo un giro di allenamento in vista dei Campionati Mondiali di mountain bike junior a Glasgow, in Scozia. Poi la tragedia. Magnus White era considerato un predestinato come confermano anche i risultati conquistati in carriera, in particolar modo il campionato nazionale juniores di ciclocross nel 2021 e il posto nella squadra nazionale degli Stati Uniti.

“È con il cuore estremamente pesante che condividiamo la notizia che il diciassettenne Magnus White è morto in un incidente durante un allenamento. Domenica 30 luglio abbiamo ricevuto la notizia che l’atleta della Nazionale Magnus White è stato investito da un’auto durante un giro in bicicletta nei pressi della sua casa di Boulder, in Colorado. White era concentrato sui suoi ultimi preparativi prima di partire per Glasgow, in Scozia, per competere nei Campionati mondiali di mountain bike cross-country maschile junior il 10 agosto 2023. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia White, ai suoi compagni di squadra, agli amici e alla comunità di Boulder in questo momento incredibilmente difficile”, il comunicato della Federciclismo statunitense.