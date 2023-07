Tour de France, la tappa di oggi Saint-Quentin-en-Yvelines-Parigi: percorso e favoriti

SportFair

E’ arrivato il momento dell’ultima tappa del Tour de France: si tratta della passerella finale da Saint-Quentin-en-Yvelines a Parigi. La prima parte è leggermente mossa e sarà affrontata ovviamente a velocità bassissime. In scena anche il quarto GPM: il quarta categoria di Côte du Pavé des Gardes da 1.3 km al 5.9% di pendenza media. Poi spazio agli ultimi 70 chilometri nel circuito che porta all’arrivo finale sugli Champs-Élysées.

Il più atteso per la vittoria di oggi è Jasper Philipsen. Va a caccia del successo anche Dylan Groenewegen. Nello sprint anche Bryan Coquard (Cofidis) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). In casa azzurra speranza di top-10 per Luca Mozzato.