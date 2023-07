Tour de France, la tappa di oggi Passy-Combloux: percorso e favoriti

SportFair

Dopo il giorno di riposo, secondo e ultimo, tenutosi nella giornata di ieri, quest’oggi il Tour de France riparte con la 16ª tappa che dà ufficialmente inizio all’ultima settimana della Grande Boucle. Oggi la prima e unica cronometro individuale della corsa: si parte da Passy e si finisce a Combloux. Scopriamo insieme percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Nella tappa odierna si lotta contro il tempo ma i 22.4 km del percorso disegnato per la 16ª tappa non sono per specialisti. I ciclisti dovranno affrontare subito la salita Cote de la Cascade de Coer (1.3 km all’8.5%). Successivamente, dopo un tratto pianeggiante, si andrà verso la salita finale: 6.3 km totali al 6.6%, GPM Cote de Domancy (2.5 km al 9.4%) posto nella parte iniziale, il resto della salita porterà fino al traguardo.

I favoriti

Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar si daranno nuovamente battaglia. Questa volta niente scatti l’uno davanti all’altro, dovranno solo stabilire il miglior tempo e cercare di rosicchiare secondi preziosi al rivale. Occhio anche Rodriguez e van Aert, due che in una tappa del genere possono firmare un buon tempo.