Tour de France, la tappa di oggi Mont de Marsan-Bordeaux: percorso e favoriti

Dopo due tappe dure sui Pirenei in cui abbiamo assistito a vere e proprie scintille fra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, il Tour de France abbassa un po’ i toni nella 7ª frazione. Previsto un arrivo in volata nella tappa odierna, da Mont de Marsan a Bordeaux, utile a far ricaricare le pile ai big prima di un weekend davvero interessante.

Il percorso

Si corre sulla costa atlantica dell’ovest della Francia, da Mont de Marsan a Bordeaux, per un totale di 169.9 km. Saranno 800 i metri di dislivello totali. Prima parte abbastanza tranquilla, l’unico GPM della giornata è la Cote de Beguey (1.2 km al 4.4% di pendenza media). Rapida discesa verso Cambes e poi dritti al traguardo finale.

I favoriti

Finale per velocisti fa rima con Jasper Philipsen. Il belga ha già vinto due tappe nell’attuale edizione del Tour de France sfruttando il lavoro fenomenale di Mathieu van der Poel. Pronto per il tris? Proveranno a mettergli i bastoni fra le ruote Caleb Ewan, Phil Bauhaus e Fabio Jakobsen. Mark Cavendish sempre a caccia del record all-time distante una sola vittoria.