Tour de France, la tappa di oggi Chatillon Sur Chaloronne-Grand Colombier: percorso e favoriti

Tutto pronto per la 13ª tappa del Tour de France 2023. Non è ancora il momento delle Alpi, ma nella tappa odierna sarà presente comunque un interessante arrivo in salita. Massiccio del Giura protagonista nella frazione che parte da Chatillon Sur Chalaronne e arriva sul Grand Colombier. Scopriamo insieme il percorso e i favoriti di giornata.

Il percorso

Tappa breve, appena 137.8 km, ma da non prendere alla leggera. Primi 80 km essenzialmente pianeggianti, poi si sale verso il traguardo volante di Hauteville-Lompnes. Leggera discesa e poi testa all’insù per la salita finale, il Grand Colombier, piatto forte della tappa odierna. Saranno 17.4 km al 7.1% di pendenza media con arrivo in vetta a 1501 metri di altitudine. Diversi i tratti oltre il 10%.

I favoriti

Occhi puntati sui due grandi favoriti che in salita hanno sempre dato spettacolo: la maglia gialla Jonas Vingegaard e lo sfidante Tadej Pogacar che nelle ultime due ascese ha fatto la differenza. Sono 17 i secondi che li separano in classifica. Hindley, Rodriguez e Simon Yates si sfideranno per il terzo gradino del podio.