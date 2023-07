Tour de France, la tappa di oggi Bilbao-Bilbao: percorso e favoriti

SportFair

Il ciclismo si colora di giallo, è il momento: oggi inizia il Tour de France! Le strade francesi sono pronte a fare da sfondo al passaggio dei ciclisti più forti al mondo, anche se la partenza, come spesso accade nei grandi giri, sarà dall’estero, precisamente dalla Spagna.

La tappa odierna, infatti, partirà e si concluderà a Bilbao, Paesi Baschi, Spagna. Vediamo insieme il percorso e i favoriti della frazione inaugurale del Tour de France 2023.

Il percorso

La prima gara della Grande Boucle sarà lunga 182 km. Nella prima parte ci saranno il Cote de Laukiz (2.1 km al 6.8% di pendenza media) e il Cote de San juan de Gaztelugatxe (3.6 km à 7.9%), più qualche altro strappo non indicato come GPM. A Gernika-Lumo, km 88.2 è posto il traguardo volante.

Nella seconda parte della corsa, dopo il km 105, inizierà un’ascesa non catalogata come GPM che anticiperà un trittico di montagne: il Col de Morga (3.8 km al 4.9%), la Côte de Vivero (4.3 km al 7%) e la Côte de Pike (2 km al 9.8% con punte superiori al 15%). Superata quest’ultima asperità si andrà in discesa fino allo strappetto finale.

I favoriti

È inutile girarci attorno: i due ciclisti più attesi sono Tadej Pogacar e il campione in carica Jonas Vingegaard. Chissà che non possano darsi battaglia già oggi. Attenzione anche agli uomini da classica come van Aert, van der Poel e Alaphilippe.