Tour de France, il crollo di Pogacar: “pensavo di perdere il podio”

Mancano ancora 4 tappe, ma il Tour de France, salvo ribaltoni clamorosi o eventi extra-sportivi, è finito già oggi. Sul Col de Loze Tadej Pogacar ha alzato bandiera bianca e ha lasciato che Vingegaard aumentasse il proprio distacco, senza troppi sforzi, portandolo a 7’35”. Dopo la batosta a cronometro di ieri, oggi è arrivato il colpo di grazia.

Pogacar è apparso stanco, sfiduciato, con gli occhi spenti e privi di quella scintilla di talento che lascia presagire un attacco da un momento all’altro. “Non so cosa mi sia successo – ha dichiarato dopo la gara -. Sono arrivato ai piedi dell’ultima salita completamente vuoto. Ho anche pensato che avrei potuto perdere il mio posto sul podio. Eppure avevo mangiato molto ma non ho mai avuto le gambe giuste oggi. Sono molto deluso per non essere riuscito a spingere come avrei voluto“.