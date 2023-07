Tour de France, fulmine giallo a cronometro: Vingegaard umilia Pogacar a Combloux | CLASSIFICA

SportFair

Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, utile a ricaricare le pile, osservato nella giornata di ieri, quest’oggi inizia la terza e ultima settimana del Tour de France, quella che porterà a Parigi per la vittoria finale. Si riparte di corsa, letteralmente. Una corsa contro il tempo quella nella tappa numero 16 da Passy e Combloux.

C’era grande attesa per la battaglia fra i due grande favoriti, Jonas Vingegaard in maglia gialla e Tadej Pogacar distante 10 secondi. Il danese partiva avvantaggiato, ma nella tappa odierna è andato ben oltre le aspettative prendendo 1’38 al rivale (2’51’ a van Aert!) che scende a 1’48” di distacco in classifica.

Una vittoria schiacciante quella del ‘Re Pescatore’ che è andato fortissimo nella crono odierna (32’26”), mettendo una seria ipoteca sul back to back al Tour de France dopo il successo della passata edizione. Pogacar mastica amaro: oggi non può che essere deluso, doveva limitare i danni, forse ha perso definitivamente ogni chance.

Classifica Tour de France

Vingegaard 63H 06’53” Pogacar 1’48” A. Yates 8’52” Rodriguez 8’57” Hindley 11’15” Kuss 12’56” Bilbao 13’06” S. Yates 13’46” Gaudu 17’38” Gall 18’19”