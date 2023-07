Tour de France, la tappa di oggi Moutiers-Bourg en Bresse: percorso e favoriti

SportFair

Dopo quanto accaduto ieri sul Col de Loze il Tour de France si può definire concluso, quantomeno per il discorso Maglia Gialla. Nelle ultime tappe rimaste Jonas Vingegaard avrà il solo compito di arrivare con calma, sano e salvo, fino a Parigi. Pogacar ha alzato bandiera bianca e dovrà difendere la seconda piazza con un buon margine sul terzo posto, l’unico piazzamento ancora in ballo. Oggi la 18ª tappa, da Moutiers a Bourg en Bresse, frazione tranquilla in cui rifiatare. Scopriamo percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

I ciclisti dovranno percorrere 184.9 km. Percorso essenzialmente pianeggiante, intervallato da due GPM di quarta categoria: Cote de Chambéry le Haut (1.6 km al 4.1%) e Cote de Boissieu (2.4 km al 4.7%).

I favoriti

Possibile arrivo in volata nella tappa odierna. Visto il dominio di Jasper Philipsen nei finali veloci, “The Master” resta favorito anche oggi. A togliergli l’ennesimo successo ci penseranno Groenewegen, Pedersen o Coquard.