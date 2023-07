Tour de France, la tappa di oggi Moirans en Montagne-Poligny: percorso e favoriti

SportFair

Il Tour de France 2023 si avvia verso la conclusione con la 19ª tappa, terzultima in programma. Si parte da Moirans en Montagne e si arriva a Poligny. È la tappa che anticipa l’ultima scalata delle montagne prevista per domani, seppur in ottica classifica generale i giochi siano già chiusi per la Maglia Gialla. Scopriamo insieme percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Saranno 172.8 km complessivi da percorrere ricchi di strappi e con soltanto il tratto finale in pianura. Si parte con il Cote du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7% di pendenza media). Nessuna salita nella parte centrale, poi spazio alla Cote d’Ivory (2.3 km al 6.1%), con scollinamento a 25 km dall’arrivo. Poi strada dritta fino al traguardo di Poligny.

I faovoriti

Oggi l’ultima chance per un successo di tappa per chi non potrà fare la differenza sulle montagne di domani e non ha la gamba per vincere lo sprint di Parigi. Possibile che anche oggi la fuga possa avere la meglio. van der Poel e Alaphilippe sono ancora a secco. Pidcock, Mohoric e Girmay da tenere d’occhio. Fra gli italiani Bettiol e Trentin i due che potrebbero far saltare il banco.