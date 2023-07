Tour de France, Mohoric al millimetro: trionfo in volata a Poligny | CLASSIFICA

SportFair

Ci siamo quasi. Il Tour de France 2023 si avvia verso la fine con appena 3 tappe rimaste. La prima del trittico finale si è conclusa oggi e ha rappresentato l’ultima occasione di un successo di tappa per quei corridori che domani non potranno fare la differenza in salita e domenica non avranno la gamba adatta allo sprint di Parigi.

Il percorso odierno da Moirans en Montagne a Poligny ha messo i ciclisti di fronte a due GPM, il Cote du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7% di pendenza media) e il Cote d’Ivory (2.3 km al 6.1%), con scollinamento a 25 km dall’arrivo. Superata l’ultima asperità di giornata la fuga composta da Asgreen, Mohoric e O’Connor ha cercato di difendere i secondi di vantaggio accumulati sul gruppo degli inseguitori formato da Bettiol. Trentin, van der Poel, Zimmermann, Laporte, Philipsen, Pidcock e Mezgec.

Vantaggio difeso con successo perchè il finale di tappa è una volata ristretta ai soli tre fuggitivi. O’Connor prova ad anticipare, ma gli altri due ne hanno di più: lo scatto decisivo è quello di Mohoric che piazza la sua ruota per un soffio davanti a quella di Asgreen che non riesce a bissare la vittoria di ieri. Gruppo Maglia Gialla e scalatori a oltre 13 minuti di distacco, energie preservate per le montagne di domani.

Classifica Tour de France

Vingegaard 75H 49′ 24” Pogacar +7’35” A. Yates +10’45” Rodriguez +12’01” S. Yates +12’19” Bilbao +12’50” Hindley +13’50” Gall +16’11” Kuss +16’49” Gaudu 17’57”