Tour de France, Pogacar crolla sul Col de Loze: Vingegaard in giallo fino a Parigi | CLASSIFICA

Doveva essere la tappa in cui provare a riaprire il Tour de France, è stata quella in cui il Tour de France si è chiuso definitivamente. Protagonisti sempre loro, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, il primo in Maglia Gialla, il secondo all’inseguimento dopo la scoppola subita ieri a cronometro.

La tanto attesa reazione di Tadej Pogacar oggi non c’è stata. Forse ha sofferto il caldo, forse un problema di salute. Forse lo dirà o forse no. Fatto sta sul Col de Loze, 28.1 km al 6% di pendenza media, lo sloveno ha alzato bandiera bianca staccandosi. Vingegaard (4°) non si è dovuto neanche impegnare più di tanto, alla prima difficoltà ha aumentato il ritmo e ha chiuso i giochi.

Successo di tappa per Felix Gall che mette nel mirino la Maglia a Pois attualmente vestita da Giulio Ciccone. Ottimo secondo posto per Simon Yates in ottica classifica generale. Terza piazza per Pello Bilbao.

Classifica Tour de France

Vingegaard 67H 57′ 51” Pogacar +7’35” A. Yates +10’45” Rodriguez +12’01” S. Yates +12’19” Bilbao +12’50” Hindley +13’50” Gall +16’11” Kuss +16’49” Gaudu 17’57”