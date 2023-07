Tennis, Rublev sbotta con i tifosi: la critica che tira in ballo Sinner

SportFair

A volte capita di essere sicuri di trovarsi davanti a un vip ma di non riuscire proprio a ricordarsi il suo nome, o meglio, di confondere la sua identità con qualcuno che gli somiglia. Non fanno eccezione i tifosi del tennis che sembrano particolarmente inclini agli scambi di persona se si tratta di Andrey Rublev.

Intervistato ai microfoni del podcast Tennis Weekly, il tennista russo ha espresso il suo disappunto nell’essere scambiato per alcuni colleghi. “Non so come sia possibile – afferma il tennista moscovita – ma la gente mi chiama ancora Zverev, Sinner, Shapovalov o Tsitsipas. Quasi tutti. Almeno quando ero tra i primi 50 e la gente mi confondeva con Zverev, non c’era niente di male, perché lui e Tsitsipas erano più famosi. Ma ora sono al settimo posto nella classifica mondiale la gente continua a confondermi con loro: non è cambiato nulla“.