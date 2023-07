Shock nel mondo del surf: Mikala Jones è morto dissanguato in mare

SportFair

Tragedia nel surf: è morto in mare Mikala Jones, surfista professionista di 44 anni. L’hawaiano è stato vittima di un incidente in mare durante una session in Indonesia, a largo delle isole Mentawai. Secondo le ultime notizie provenienti dall’estero, l’uomo è morto dissanguato per un taglio nella zona dell’inguine, causato dalla tavola da surf.

Mikala Jones è stato immediatamente soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è verificata quando l’uomo ha deciso di cavalcare l’ennesima onda “tre volte più alta di lui”. Secondo le testimonianze il surfista è stato visto andare improvvisamente sott’acqua per poi riemergere sanguinante.

“Quando è riemerso dalla schiuma diversi secondi dopo, si è accorto di essersi tagliato all’inguine, così ha lasciato andare la telecamera e il resto e ha provato a remare con le mani disteso sulla tavola. Siamo andati subito a cercarlo insieme a suo nipote che gli ha dato la sua tavola e, quando è salito in cima, Mikala è svenuto. Perdeva molto sangue. Lo abbiamo messo nella barca, abbiamo fatto un laccio emostatico, intanto gli abbiamo tenuto le mani dicendogli di non addormentarsi e di restare con noi”, le parole del connazionale Santiago Pereira.

“Respirava ancora, dopo ​​20 minuti che ci sono voluti per arrivare sulla costa, ma era privo di sensi. L’abbiamo portato alla barella dell’ambulanza, abbiamo chiuso le porte ed è andato in ospedale ma purtroppo poi ci hanno comunicato che era già troppo tardi”.

