Strepitosa Sofia Raffaeli: vince la Coppa del Mondo per il secondo anno consecutivo

SportFair

Sofia Raffaeli mette le mani per il secondo anno consecutivo sulla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La diciannovenne azzurra, reduce da due vittorie e altrettante piazze d’onore nelle precedenti quattro tappe, ha terminato al secondo posto l’All-Around individuale andato in scena al Mediolanum Forum di Milano, sede dell’ultimo atto stagionale del massimo circuito.

In testa ieri al termine del cerchio (35.600) e della palla (35.000), quest’oggi la marchigiana (foto Simone Ferraro/FGI) non è riuscita a mantenere la vetta. Dopo il nastro (32.000) e le clavette (34.100), infatti, ha chiuso la sua prova con il punteggio complessivo di 136.700 subendo il sorpasso da parte della tedesca Darja Varfolomeev (prima con 137.200).

Provvidenziale ai fini del titolo, però, il suo arrivo davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (terza con 135.050), con sui si trovava appaiata nella graduatoria del generale alla vigilia dell’appuntamento lombardo. Più indietro le altre due azzurre in gara ovvero Milena Baldassarri (15ª con 121.850) e Viola Sella (31ª con 113.050).

Per Raffaeli, dunque, un’iniezione di fiducia notevole in vista dei Mondiali di Valencia in programma a fine agosto. Qui, infatti, la fuoriclasse di Chiaravalle difenderà l’oro iridato conquistato lo scorso anno a Sofia (Bulgaria).