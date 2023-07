Sinner è in semifinale di Wimbledon! Grande vittoria contro Safiullin

SportFair

Strepitoso Jannik Sinner. Il tennista italiano si è qualificato per le semifinali di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Nei quarti l’azzurro ha superato il russo Roman Safiullin, n.92 Atp. Vittoria in quattro set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 in poco più di due ore di gioco. In semifinale dovrà vedersela contro il vincente tra Djokovic e Rublev.

“Sono molto contento di questo risultato. Ora cercherò di godermi la semifinale di venerdì”: sono le dichiarazioni di Jannik Sinner al termine del match.

“Safiullin è un avversario complicato da superare, mi aveva messo in difficoltà già nell’Atp Cup l’anno scorso – ha aggiunto l’altoatesino -. Sono sicuro che avrà una grande carriera. Sono giovane e felice di essere il semifinalista più giovane, almeno per una notte. Djokovic? Andrò in campo con la giusta mentalità, non perde sul Centrale da 10 anni. Rublev prova a centrare la prima semifinale Slam. Io riposerò, cercherò di affrontare con gioia e godermi una delle partite più importanti della carriera”.