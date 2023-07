Sinner, polemica con l’arbitro a Wimbledon: il motivo e la precisazione

SportFair

Jannik Sinner è un grande protagonista al torneo di Wimbledon, il tennista azzurro è stato in grado di staccare il pass per i quarti di finale della competizione grazie al successo contro Galan. La partita ha fatto discutere anche per le polemiche dell’azzurro nei confronti dell’arbitro.

Il tennista italiano non ha gradito alcune chiamate: “sono cose che accadono in campo, alla fine non si perde una partita per una chiamata. Mi sono anche scusato sul finire del match, ho sbagliato io a reagire così, ma oggi mi avete visto anche in questa versione”.

Sulla partita: “ho imparato dalla sconfitta a Parigi, come ho detto. L’atteggiamento al Roland Garros non era quello giusto, mentre ora sono ben focalizzato, aggressivo e mi diverto mentre gioco. La combinazione delle cose sta andando abbastanza bene. Ovviamente, ci sono delle giornate in cui devi anche alzare il livello del tennis. Oggi ho provato, ma non ci sono riuscito come avrei voluto”.