Sinner, che combini? Borsone Gucci in campo: rotto il protocollo di Wimbledon

Jannik Sinner icona di stile nello sport che più di tutti guarda alla raffinatezza. Ma cosa succede se per sfoggiare un capo firmato si rompe il rigido protocollo di Wimbledon? L’esordio di Jannik Sinner ai Championship non è passata inosservata.

Il vistoso borsone griffato Gucci, marchio del quale il tennista di San Candido è testimonial, ha catturato l’attenzione di tutti. Bello sì, ma… non è bianco! Il protocollo dello Slam londinese impone l’outfit all white. Il borsone di Sinner ha diviso l’opinione social: c’è chi è contento dello sdoganamento dei grandi marchi nel tennis, sulla scia di quanto accade in NBA; e i puristi che hanno attaccato il tennista azzurro per aver trasgredito a una regola che contribuisce a rendere Wimbledon iconico.