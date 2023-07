Il Settebello vince contro gli USA, vola in finale di World Cup e stacca il pass per i Mondiali 2024

SportFair

Pressing asfissiante, velocità d’esecuzione in attacco e condizione fisica in crescita per un Settebello in versione “I want you” che supera 15-12 gli Stati Uniti e si qualifica per la finale della World Cup, dove affronterà i campioni del mondo della Spagna, alle 19 ora californiana (+9 h in Italia) che hanno battuto 10-8 l’Ungheria, e strappa il pass per i Mondiali di Doha 2024: insomma se non è serata perfetta, a Los Angeles, davanti ad un pubblico fantastico per calore e sportività, poco ci manca.

La nazionale di Alessandro Campagna – argento iridato a Budapest 2022 – si conferma squadra stratosferica; sotto 9-7 a metà del terzo tempo piazza un 5-0 di break con le doppiette di Cannella e di Di Somma, autore di una cinquina, e i gol di Di Fulvio che vale il 12-9 dopo tre quarti di gara. Gli statunitensi tornano sul -2 in avvio di ultima frazione con Daube; poi arriva lo strappo decisivo degli azzurri con il tap-in di Presciutti e la meravigliosa palomba di Marziali che valgono il 14-10 determinante. Subito dopo Nicosia – subentrato a Del Lungo nel terzo parziale – para da campione un rigore a Bowen, spegnendo le velleità dei padroni di casa.

Quasi 365 giorni fa l’ultimo precedente tra Italia e Spagna nella finale iridata di Budapest 2022, vinta dagli iberici 15-14 ai rigori.

Italia-USA 15-12

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 1, Velotto , Marziali 1, Fondelli 3, Cannella 2, Renzuto Iodice , Echenique , Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 5 (1 rig.), Dolce 1, Nicosia . All. Campagna

USA: Weinberg , Hooper , Vavic , Gruwell , Daube 4, Cupido , Hallock 1, Woodhead , Bowen 4 (1 rig.), W. Dood , R. Dood 2, Irving 1, Holland . All. Udovicic

Arbitri: Ivanovski (Mne), Dykman (Can)

Note: parziali 3-3, 3-3, 6-3, 3-3. Usciti per limite di falli Fondelli (I) a 4’00 del terzo tempo e Cupido (U) a 3’33, Cannella (I) ed Irving a 6’00 (U) del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 6/12 + un rigore e Usa 5/14 + 2 rigori. In porta Del Lungo (I) e Weinberg (U). Nicosia (I) subentra a Del Lungo a 3’00 del terzo tempo. Nicosia (I) para un rigore a Bowen a 5’00 del quarto tempo. In tribuna Damonte, Iocchi Gratta e Alesiani. Spettatori 800 circa.

La partita

I primi sette sono Del Lungo, Di Fulvio, Fondelli, Echenique, Presciutti, Bruni e Renzuto Iodice. Avanti al primo affondo gli Stati Uniti che Bowen che sfrutta l’extraman per l’1-0. Azzurri un po’ contratti in avanti. Hallock, prende posizione su Dolce, e con una bella sciarpata sigla il 2-0. Poi botta e risposta in superiorità tra Di Somma e Daube per il 3-1. Di Somma è in palla e dal lato corto spiazza Weinberg per il 3-2. Del Lungo è miracoloso sul tap-in di Hallock e successivamente sulla doppia sassata di Irving dai cinque metri. Di Somma con un alzo e tiro al fulmicotone, complice un’incertezza di Weinberg, timbra il bellissimo 3-3 dopo un tempo.

Settebello avanti in avvio di seconda frazione: Fondelli riceve palla da Del Lungo e dal perimetro, dopo un paio di finte che mandano al tappeto Bowen, fissa il 4-3. Hallock con astuzia si prende fallo da rigore su Renzuto Iodice: Daube lo trasforma per il 4-4. Ritmi alti: Echenique trova libero al centro Fondelli che dai sei metri, con una rasoiata delle sue, fa il 5-4; capovolgimento di fronte e Bowen sorprende Del Lungo sull’angolo basso (5-5). Il giro palla degli azzurri è sempre veloce: Fondelli è spesso libero al tiro e da posizione decentrata firma il 6-5. Bowen dal perimetro fissa il 6-6 a metà gara.

La temperatura dell’aria si abbassa ma quella in acqua per un terzo tempo vibrante. Del Lungo d’istinto dice no al tiro al volo di Woodhead; poi rilancia l’azione per Bruni che con un gioco di gambe si libera della marcatura di Cupido per il nuovo vantaggio Italia (7-6); dura poco perchè Daube ha il braccio caldo e dal centro sigla il 7-7. Sorpasso statunitense con Ryder Wood in extraman 8-7. Fondelli va fuori per tre falli e ancora Ryder Wood va a segno per il 9-7 che vale il primo allungo del match. Campagna getta nella mischia Nicosia al posto di Del Lungo. Gli azzurri rimangono subito in scia con Cannella puntualissimo sull’invito di Di Fulvio (9-8); e poi riequilibrano il punteggio con un destro capolavoro dalla distanza di Di Somma (9-9). Si sblocca Di Fulvio con un magnifico tocco morbido da posizione decentrata (10-9). Nicosia compie un miracolo sullo schiaffo di Hallock. Il numero 13 azzurro pesca in ripartenza Di Somma, Weinberg in uscita lo travolge: rigore che lo stesso Edo trasforma per l’11-9. Settebello in scioltezza e Cannella va a segno dal lato corto per il 12-9 dopo tre quarti di gara.

Si riprende con il tap-in vincente di Daube per il 12-10. Il Settebello è in palla e torna sul +3 con lo schiaffo al volo di Presciutti per il 13-10; difende con un pressing asfisiante e vola sul 14-10 con una palombella strepitosa di Marziali. Nicosia da campione para un rigore a Bowen, poi capitola sulla doppia superiorità sfruttata da Irving (14-11). Ma in superiorità arriva il 15-11 di Dolce bravissimo a mandare a vuoto Weinberg a due minuti dalla fine. L’Italia gestisce sul velluto negli ultimi centoventi secondi. Va a segno ancora Bowen: finisce 15-12.

Le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna. “Abbiamo disputato una grandissima partita giocata da entrambe le squadre a ritmi molto elevati. Ci prendiamo quest’ennesima finale e la qualificazione ai Mondiali di Doha. Domani sarà un bellissimo match contro la Spagna una delle nostre rivali storiche”.

Le parole di Gianmarco Nicosia, calottina numero 13. “Siamo stati bravissimi a non disunirci, quando ci siamo trovati sotto di due gol. Abbiamo recuperato immediatamente e da quel momento si è visto un Settebello perfetto”.