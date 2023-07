Scossa di terremoto e partita sospesa, panico in telecronaca: “trema il campo!” | VIDEO

SportFair

Episodio davvero singolare accaduto in Cile. La partita tra Deportes Recoleta e Deportes Temuco, valevole per il diciassettesimo turno della Primera B (seconda divisione cilena), è stata sospesa al 41′ del primo tempo (padroni di casa avanti 1-0,) per qualche minuto, a causa di un forte terremoto di magnitudo 5.6 della scala Richter.

La reazione della telecronista

Il sisma è stato chiaramente avvertito in campo. Le immagini riprese dalle telecamere hanno mostrato le oscillazioni e la telecronista, nel bel mezzo di una telecronaca incalzante, ha urlato: “se mueve la cancha, se muove la camera“, “si muove il campo, si muove la telecamera!“.

Il direttore di gara ha fermato la partita, seppur la situazione sia stata gestita con un’apparente calma. Del resto, il Cile, vista la sua posizione geografica vicina alle Ande e con una forte attività vulcanica, risulta essere uno dei paesi più sismici al mondo.

This Primera B game between Chilean sides Deportes Recoleta and Deportes Temuco was interrupted by [checks notes] a 5.6 Richter earthquake. Blimey. pic.twitter.com/9pWYeivf20 — These Football Times (@thesefootytimes) July 10, 2023