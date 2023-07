Risultati tennis WTA, Cocciaretto ok a Losanna: Trevisan bene ad Amburgo, fuori Paolini

SportFair

Diverse le tenniste italiane impegnate quest’oggi in diversi tornei in giro per il mondo. Si parte dal WTA di Amburgo con due risultati diametralmente opposti. Martina Trevisan ha avuto la meglio sulla classe 2001 Camila Osorio superata 6-1 / 6-3. Niente da fare invece per Jasmine Paolini sconfitta da Daria Saville 6-0 / 7-6 (7-3).

A Losanna successo in rimonta per Cocciaretto contro la classe 2005 Celine Naef. La svizzera si è presa il primo set 6-3, l’azzurra si è imposta in rimonta 6-7 (1-7) 2-6. Interrotto per pioggia il match fra Lucia Bronzetti e Tatiana Zidansek a Losanna: l’azzurra sotto di un set (6-2).