Guarda chi si rivede! Ricciardo strappa un sedile in Formula 1

Daniel Ricciardo torna in Formula 1! E lo far in pianta stabile fino a fine stagione. Il pilota australiano, assente dal paddock dal Gp di Abu Dhabi dell’anno scorso corso con la McLaren, ha accettato di prendere il post di Nick De Vries sulla monoposto AlphaTauri, team satellite della Red Bull. Riccardo sarà in pista già il 23 luglio nel Gp dell’Ungheria.

Il commento dell’AlphaTauri

“Sono molto lieto di dare il bentornato a Daniel Ricciardo nel team – ha commentato Franz Tost, Team Principal dell’AlphaTauri -. Non ci sono dubbi sulla sua abilità di guida e conosce già molti di noi, quindi la sua integrazione sarà facile e diretta. Anche la squadra trarrà molto vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha vinto otto GP di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il suo periodo con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro tutto il meglio per il futuro“.