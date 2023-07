Quanti soldi ha guadagnato Alcaraz con la vittoria a Wimbledon? Montepremi stratosferico

SportFair

E’ una giornata storica per Carlos Alcaraz, in grado di vincere Wimbledon per la prima volta all’età di 20 anni. Lo spagnolo è stato autore di una prestazione eccezionale in finale contro Djokovic e la sfida si è conclusa sul punteggio di 3-2. “E’ bello vincere, ma anche se avessi perso sarei stato molto orgoglioso di me stesso, contro un grande campione come Novak per me è incredibile.

Non mi aspettavo di fare così in fretta a raggiungere questo genere di situazioni, e sono orgoglioso del mio team del lavoro quotidiano che mi consente di vivere queste esperienze. Complimenti a Novak, mi ispiri tantissimo, ho cominciato a giocare a tennis guardando te. Quando sono nato vincevi già tornei…”, le parole del tennista n.1 al mondo.

“E’ un giorno speciale, ho giocato di fronte ai reali, sono molto orgoglioso che il re stia qui a fare il tifo per me. Spero venga più spesso…”.

Quanti soldi ha guadagnato Alcaraz con la vittoria a Wimbledon?

Il montepremi per la vittoria di Wimbledon è da stropicciarsi gli occhi. Lo spagnolo si è portato a casa 2,35 milioni di sterline (circa 2,737 milioni di euro), mentre Novak Djokovic si è dovuto consolare con un assegno da 1,175 milioni di sterline (circa 1,369 milioni di euro).