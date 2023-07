Qualifiche Formula 1, Verstappen in pole a Silverstone: Ferrari beffata da una rivale

SportFair

Anche a Silverstone è la legge di Max Verstappen. Il pilota olandese firma il miglior tempo in tutti e tre gli stint della qualifica e si prende una meritata pole position che… ha rischiato di sfuggirgli. Il bi-Campione del Mondo in carica, infatti, ha fatto registrare il miglior tempo solo nell’ultimo giro utile strappandolo a Lando Norris, idolo di casa. Le Ferrari partiranno dalla 4ª e dalla 5ª casella in griglia.

Q1

Mix di slick e intermedie vista l’incertezza meteo. Qualche goccia di pioggia inizia a scendere, Leclerc sceglie di cambiare penumatici passando alle slick. Magnussen si pianta con la sua Haas nel settore 3 costringendo ad esporre la red flag. Ci si ferma per un po’ con 3 minuti e 11 secondi ancora da correre.

Verstappen firma il miglior tempo (1:28.917) e rompe l’ala in pit lane, ma la Red Bull deve fare i conti con un problema ben più grave: Sergio Perez, al ritorno in pista, chiude 16° ed è il primo degli esclusi con Tsunoda, Zhou, De Vries e Magnussen. Scintille fra i Ferraristi che non se le mandano a dire via radio.

Q2

Si placa la pioggia nel Q2. Nessuno scossone degno di nota, sicuramente non a livello di un Q1 scoppiettante come quello appena vissuto. Bottas, Sargeant, Ocon, Stroll e Hulkenberg eliminati. Verstappen ancora con il miglior tempo in 1:27.702.

Q3

Ultima sessione ricca di emozioni. Come sempre, si decide tutto negli ultimi secondi. Verstappen sembra già sicuro della prima posizione visto che le Ferrari di Leclerc e Sainz chiudono il proprio miglior giro alle sue spalle, ma un boato del pubblico sottolinea un cambiamento clamoroso. Lando Norris si prende la prima posizione temporanea, poi strappata dallo stesso Verstappen all’ultimo giro utile (1:26.720). L’olandese è un alieno, ma Norris e Piastri, rispettivamente secondo e terzo, hanno fatto una qualifica strepitosa. Quarto Leclerc, quinto Sainz.