Qualifiche F1 Silverstone, scintille Ferrari: Sainz contro il team e Leclerc contro… Sainz

Scintille in pista a Silverstone durante il Q1 delle qualifiche. Non solo i tanti duelli per entrare nel Q2 con l’insidia di un meteo ballerino, ma anche qualche conflitto interno. Purtroppo in casa Ferrari. Al momento di uscire dai box dopo una pausa forzata causata da una bandiera rossa, è stato chiesto a Sainz di lasciar passare Leclerc.

“Non è leale quello che mi chiedete” ha dichiarato in radio il pilota spagnolo sottolineando che con il poco tempo rimasto la scelta del team lo avrebbe messo a rischio. Con un po’ di traffico davanti e qualche sorpasso, Sainz ha sfruttato l’occasione, appena possibile, per effettuare un sorpasso proprio su Leclerc che ha aperto, a sua volta, le comunicazioni commentando “Bravo Sainz, bravo… bel sorpasso all’ultima curva“.