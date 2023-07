Paura per LeBron James: il figlio Bronny colpito da arresto cardiaco

SportFair

Momenti di grande paura per LeBron James. Il figlio, Bronny James, è stato colpito lunedì da un arresto cardiaco durante un allenamento nella palestra del suo college. Il 18enne è stato subito soccorso e trasportato immediatamente in ospedale in terapia intensiva. Le condizioni sono stabili e il ragazzo ha lasciato il reparto.

La notizia è stata confermata da Shams Charania, insider Nba, tramite il suo profilo. Inoltre come riportato da TMZ Sports, un portavoce della famiglia LeBron avrebbe dichiarato: “ieri, mentre praticava, Bronny James ha subito un arresto cardiaco. Il personale medico è stato in grado di curare Bronny e portarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno maggiori informazioni”.