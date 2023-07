Nba, Wembanyama non brilla ma vince al debutto in Summer League

SportFair

L’esordio di Victor Wembanyama in NBA in una Summer League non è stato di certo entusiasmante. La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft con i San Antonio Spurs è stata dai due volti, vincente come squadra ma deludente come prestazione personale. La sfida contro gli Charlotte Hornets si è conclusa 76-68 per i neroargento.

La prestazione di Wembanyama non è stata positiva, il giocatore ha fatto fatica a trovare ritmo in fase offensiva: il francese ha sbagliato 11 dei 13 tiri tentati nel suo match chiudendo con appena 9 punti in 27 minuti. Il classe 2004 si è sbloccato con un gioco da tre punti dopo 5 minuti di partita e trovando il secondo canestro solamente a 2:50 dalla fine del match. In più 4/4 dalla lunetta e i tre assist. Positivo il rendimento difensivo con 8 rimbalzi e soprattutto con 5 stoppate.