NBA, In-Season Tournament: regole e date del nuovo torneo di metà stagione

L’NBA decide di innovare il proprio format aggiunge un In-Season Tournament, un torneo nel bel mezzo della stagione, con tanto di trofeo. Il concetto è simile alla coppa nazionale per l’Europa, ma adattata alle dinamiche e al fitto calendario NBA.

La composizione del torneo

Il torneo sarà diviso in due fasi. La prima è la fase a gruppi nella quale parteciperanno tutte e 30 le franchigie divise in 6 gruppi da 5, divise per Conference (3 gruppo a Est e 3 a Ovest). Il calendario completo verrà annunciata ad agosto.

Le squadre sono state sorteggiate casualmente in base ai record della passata stagione dividendo le 15 franchigie in 5 fasce diverse (dalla prima alla terza classificata, dalla quarta alla sesta, e così via di tre in tre) per poi sorteggiare una squadra da ciascuna fascia e avere gruppi che fossero maggiormente equilibrati. Ogni squadra affronterà le altre per un totale di 4 partite, 2 in casa e 2 in trasferta. Di seguito i gruppi.

Gruppo A (Eastern Conference)

Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks Indiana Pacers Detroit Pistons

Gruppo B (Eastern Conference)

Milwaukee Bucks New York Knicks Miami Heat Washington Wizards Charlotte Hornets

Gruppo C (Eastern Conference)

Boston Celtics Brooklyn Nets Toronto Raptors Chicago Bulls Orlando Magic

Gruppo A (Western Conference)

Memphis Grizzlies Phoenix Suns Los Angeles Lakers Utah Jazz Portland Trail Blazers

Gruppo B (Western Conference)

Denver Nuggets LA Clippers New Orleans Pelicans Dallas Mavericks Houston Rockets

Gruppo C (Western Conference)

Sacramento Kings Golden State Warriors Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs

Le date della fase a gruppi

Il torneo inizierà nel mese di novembre, precisamente nella notte tra il 3 e il 4 novembre in Italia. Ci saranno 7 “Tournament Nights” da disputare ogni martedì e venerdì (si giocherà quindi anche il 10, 14, 17, 21, 24 e 28 novembre, unica eccezione il 7 per l’Election Day). In quelle serata si disputeranno partite valide per i gruppi, anche se i risultati conteranno per il record finale della regular season.

Fase a eliminazione diretta

Le prime 6 squadre qualificate di ogni gruppo e le due migliori seconde (una per Conference) avanzeranno alla fase a eliminazione diretta. I quarti di finale si disputeranno in casa delle due squadre con i migliori record nella fase a gironi (la squadra col miglior record in assoluto giocherà contro la miglior seconda) e successivamente le Final Four in campo neutro a Las Vegas. Non ci saranno rimescolamenti di conference, mantenendo divise Eastern e Western.

Le date della fase a eliminazione diretta

I quarti di finale si disputeranno il 4 e il 5 dicembre, mentre le semifinali si terranno il 7 dicembre e la finale il 9 dicembre alla T-Mobile Arena di Vegas, quando verrà assegnata la NBA Cup. L’unica partita a non contare per il record finale della regular season è la finale fra le due squadre delle diverse Conference. Nelle date in cui non si gioca il torneo, le altre 22 squadre continueranno con la regular season.

Montepremi e premi individuali

Ogni giocatore delle squadre che arriveranno alla fase a eliminazione diretta riceverà un premio in denaro:

Giocatori della squadra campione: 500.000 dollari ciascuno

Giocatori della squadra finalista: 200.000 dollari ciascuno

Giocatori delle squadre perdenti in semifinale: 100.000 dollari ciascuno

Giocatori delle squadre perdenti ai quarti: 50.000 dollari ciascuno

Alla conclusione del torneo verrà premiato l’MVP dell’In-Season Tournament, verrà votato il quintetto migliore della competizione e verrà consegnata la “NBA Cup”.