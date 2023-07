NBA, da ‘bust’ a ‘fenomeno’: quant’è forte davvero Wembanyama? | VIDEO

SportFair

Troppo brutto per essere vero all’esordio contro Charlotte con quei 9 punti tirando 2/13 dal campo. Dominante nella sfida contro Portland della notte con 27 punti (64% dal campo), 12 rimbalzi, 3 stoppate e una serie di giocate davvero interessanti. Chi è davvero Victor Wembanyama? La verità non sta nel mezzo, la sapremo solo con il passare del tempo.

Il fenomeno francese gode di un hype che non si vedeva dai tempi dell’entrata di LeBron James nella lega, non proprio uno qualsiasi. Un gigante alto 2.23 senza scarpe con le mani di una guardia è un unicorno certificato, un talento generazionale in grado di cambiare le dinamiche del basket USA su ambo i lati del campo.

Ma è anche eccessivamente magro rispetto ai pari ruolo, pecca di esperienza, è abituato alle distanze e ai ritmi europei, deve convivere con gli occhi dei media sempre addosso, pronti a definirlo un “bust” o un “prescelto” a seconda di un punto in più o un punto in meno segnato.

Tutto normale. Oggi Wembanyama e questo e tanto altro. Un talento da plasmare, sgrezzare, guidare verso il raggiungimento di un potenziale straordinario. Chi meglio di Greg Popovich per farlo. Per il resto, è solo Summer League.

Non date retta a chi lo pompa inutilmente da un anno e si è affrettato a definirlo fenomeno generazionale. Wembanyama è questa robaccia qui, purtroppo #otnba pic.twitter.com/TViHHn9JBB — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) July 10, 2023