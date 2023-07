Naomi Osaka è diventata mamma: il particolare nome scelto per la figlia

SportFair

Fiocco rosa per Naomi Osaka che nella giornata odierna è diventata mamma di una splendida bimba. L’annuncio è stato dato in anteprima dalla rivista americana “People”. La tennista nipponica, ex numero 1 al mondo, aveva annunciato la gravidanza lo scorso gennaio, prendendosi contestualmente una pausa dal tennis per l’intera stagione agonistica.

Osaka, vincitrice di due Australian Open (2019 e 2021) e di due US Open (2018 e 2020), è legata sentimentalmente al noto rapper Cordae dal 2019. La coppia ha scelto di chiamare la primogenita Shai, nome che di origini ebraiche che significa ‘dono’.