MotoGp, Luca Marini si è sposato: il sì a Marta davanti a Valentino Rossi e alla famiglia

C’è chi sfrutta la pausa estiva della MotoGp per riposarsi un po’, chi per recuperare da un infortunio e chi per sposarsi. Luca Marini è convolato a nozze con la bella Marta Vincenzi. La coppia si è sposata presso la chiesa di Tavullia, la stessa in cui il 29 luglio del 2019 si è sposato Alessio ‘Uccio’ Salucci, oggi marito di Pamela Severini.

Il sì è arrivato davanti a familiari e amici. Immancabile Valentino Rossi, con la figlia Giulietta in braccio e la moglie Francesca Sofia Novello vestita di rosa, stesso colore, con tonalità più tenue, per mamma Stefania Palma. Molto emozionato papà Massimo Marini. Nelle foto, fra gli invitati, presente anche il Campione del Mondo di MotoGp Pecco Bagnaia.