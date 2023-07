MotoGp, Iannone sta per tornare: ecco quando e in quale team

SportFair

Il 3 novembre 2019, nel corso di un controllo antidoping effettuato in Malesia, Andrea Iannone risulta positivo a una sostanza illegale. È l’inizio dell’incubo. Nelle sue urine viene fuori la presenza di tracce (1,150 nanogrammi per millilitro) di Drostanolone, uno steroide anabolizzante vietato. Il pilota di Vasto viene sospeso dalla FIM, successivamente la squalifica per 3 anni.

Ci siamo quasi…

Un periodo di tempo all’apparenza lunghissimo, ma che scadrà a breve. Nel dicembre del 2023, infatti, l’ex pilota Suzuki potrà ufficialmente tornare in pista. Probabile il suo ritorno in Superbike con Ducati, marca alla quale è stato lungamente legato durante la sua carriera.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Iannone si è detto pronto a salire nuovamente in sella: “sto lavorando per tornare in pista nel 2024 in Superbike, al momento ci sono delle buone possibilità, per adesso mi limito a dire che siamo nella direzione giusta“.