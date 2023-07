Torna la MotoGP con il GP della Gran Bretagna a Silverstone: orari e diretta tv

SportFair

L’attesa è quasi finita. Torna finalmente anche la MotoGP e lo spettacolo in Gran Bretagna si preannuncia di altissimo livello. Il campionato entra nella fase importante e tanti piloti sono in corsa per la vittoria del titolo. In testa alla classifica piloti Pecco Bagnaia, il netto favorito alla vittoria finale.

Il primo rivale per il campione del mondo in carica sembra Jorge Martin. In corsa anche Bezzecchi. I piloti sono concentrati per l’appuntamento di Silverstone, in programma da venerdì 4 agosto con due sessioni di prove libere. Sabato spazio a FP3, qualifiche e sprint. Domenica la gara.

MotoGP, gli orari a Silverstone

Venerdì 4 agosto

Ore 10: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.45: prove libere 1 MotoGP

Ore 14.15: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16: prove libere 2 MotoGP

Sabato 5 agosto

Ore 9.40: prove libere 3 Moto3

Ore 10.25: prove libere 3 Moto2

Ore 11.10: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: qualifiche MotoGP

Ore 13.50: qualifiche Moto3

Ore 14.45: qualifiche Moto2

Ore 16: sprint MotoGP

Domenica 6 agosto

Ore 10.45: warm up MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 12.15: gara Moto3

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15.30: gara Moto2

MotoGP, la diretta tv a Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche e sprint race di sabato 5 agosto e per la gara di domenica 6 agosto alle ore 14:00.