Tragedia a Spa, incidente shock: morto il pilota Van’T Hoff  | VIDEO

Mentre al Red Bull Ring in Austria si vivono le emozioni della Formula 1, sul circuito di Spa, in Belgio, si consuma una triste tragedia nel mondo del Formula Regional European Championship. Dilano Van’T Hoff, giovane pilota olandese del MP Motorsport, ha perso la vita a causa dei danni riportati in un gravissimo incidente.

Le dinamiche dello scontro

La pioggia ha caratterizzato gran parte della mattinata inzuppando la pista. Al ‘Raidillon’ non si vede nulla a causa dell’ingente quantità d’acqua sollevata dal passaggio delle monoposto. Van’t Hoff si scontra con un altro pilota e resta bloccato all’ingresso del rettilineo del ‘Kemmel’ nel bel mezzo della pista, Fitzgerald non vede nulla davanti a sè e non può niente per evitare l’impatto. Per Van’t Hoff non c’è stato nulla da fare. Una dinamica che ricorda tristemente la morte di Anthoine Hubert.

