Mondiali scherma 2023, il medagliere aggiornato: secondo oro per l’Italia

SportFair

L’Italia vola anche nel medagliere ai Mondiali di scherma dopo l’oro nel fioretto conquistato da Tommaso Marini. L’azzurro è stato protagonista di un grandissimo rendimento, battendo prima 15-8 il tedesco Paul Luca Faul, poi il giapponese Takahiro Shikine (15-4) e il derby azzurro contro Filippo Macchi con lo score di 15-11.

Ai quarti ko il francese Rafael Savin, eliminato con il punteggio di 15-9 e in semifinale vittoria contro un altro transalpino, Enzo Lefort, superato per 15-13. In finale l’apoteosi contro lo statunitense Nick Itkin. L’Italia continua a guidare il medagliere.

Mondiali scherma 2023, il medagliere aggiornato

Italia 7 medaglie: 2 ori, 3 argenti, 2 bronzi Stati Uniti 3 medaglie: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo Francia 3 medaglie: 1 oro, 0 argenti, 2 bronzi Giappone 2 medaglie: 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo Ungheria 2 medaglie: 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo Grecia 2 medaglie: 0 ori, 1 argento, 1 bronzo Georgia 1 medaglia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi Cina 1 medaglia: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo