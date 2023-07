Mondiali Scherma, fiorettista di Hong Kong zittisce il pubblico milanese: rissa sfiorata | VIDEO

SportFair

Chiude senza medaglia la squadra maschile di fioretto italiana. Hong Kong sorprende l’Italia 45-40 al termine di un match molto combattuto nel quale non sono mancati anche momenti di tensione. Nel finale si è quasi arrivati alle mani. A scatenare la reazione degli azzurri è stato il gesto di Cheung, fiorettista cinese che ha piazzato la stoccata decisiva.

Dopo la vittoria, Cheung si è sfilato il casco portandosi il dito davanti al naso per diversi secondi, chiaro gesto provocatorio verso il pubblico milanese che cercava di incitare la squadra italiana. Gesto per il quale è stato subissato di fischi. Gli atleti italiani non l’hanno presa bene e sono andati a chiedere spiegazioni, faccia a faccia, agli avversari. Forti proteste anche fra gli allenatori e i membri dello staff. Per fortuna la situazione non è degenerata definitivamente.

