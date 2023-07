Mondiali Scherma, chi è Olga Kharlan? Dalla polemica con Smirnova al fidanzato italiano | FOTO

SportFair

Il conflitto Russia-Ucraina non è solo di natura bellica, ormai è una contrapposizione ideologica che dai teatri della guerra che tristemente abbiamo imparato a conoscere si è spostata fino a influenzare diversi altri ambiti della vita quotidiana, dalla politica all’economia, dall’arte allo sport.

Proprio in ambito sportivo, precisamente dai Mondiali di Scherma 2023 che si stanno svolgendo a Milano, è arrivato l’ultimo episodio che ha visto contrapposte Russia e Ucraina e ha fatto molto discutere.

La mancata stretta di mano

La protagonista è stata Olga Kharlan, campionessa mondiale di sciabola, che per affrontare la russa Anna Smirnova ha chiesto di sostituire la stretta di mano finale (obbligatoria per regolamento, pena la squalifica) con un tocco delle due sciabole, come da regolamento Covid. Altrimenti non avrebbe gareggiato. Ottenuto un permesso ‘informale’, l’atleta ucraina è salita in pedana, ha vinto 15-7 e al momento del saluto ha puntato la sua sciabola verso l’avversaria che le ha indirizzato invece la mano.

Momento di stallo fra le due, interrotto, dopo qualche secondo, dalla stessa Kharlan che le ha voltato le spalle per andar via. La Smirnova si è seduta in pedana per un’ora, bloccando le altre gare, chiedendo la squalifica dell’avversaria. Il risultato? Entrambe sono state squalificate. Una decisione presa in maniera molto negativa dalla Kharlan che si aspettava di proseguire il suo cammino all’interno del tabellone e che sente di non aver infranto alcuna regola.

Chi è Olga Kharlan?

Nata a Mykolaiv il 4 settembre 1990, Olga Kharlan ha sviluppato un grande amore per lo sport fin da bambina. Il padre, istruttore di vela e di nuoto, cercò di trasmetterle l’amore per gli sport acquatici fin da piccola, ma Olga preferì la danza. Le lezioni erano troppo costose per la sua famiglia e dunque, su consiglio del padrino Anatolij Slikar (allenatore di sciabola), si dedicò alla scherma le cui lezioni erano gratuite. A 13 anni vinse il titolo nazionale Junior misurandosi con atlete fino a 5 anni più grandi di lei. Fu il primo di tanti trionfi in carriera.

Il più importante, senza dubbio, l’oro a Pechino 2008 nella sciabola a squadre, al quale ha fatto seguito il bronzo di Londra 2012 in singolare e la doppietta argento a squadre e bronzo individuale a Rio 2016. Quindici le medaglie ai Mondiali, 6 delle quali d’oro: Antalia 2009 (a squadre), Budapest 2013 (a squadre e individuale), Kazan 2014 (individuale), Lipsia 2017 (individuale) e Budapest 2019 (individuale).

Ventuno le medaglie agli Europei, 8 delle quali d’oro: Plovdiv 2009 (a squadre e individuale), Lipsia 2010 (oro a squadre), Sheffield 2011 (individuale), Legnano 2012 (individuale), Zagabria 2013 (individuale), Strasburgo 2014 (individuale), Dusseldorf 2019 (individuale).

Vita privata

Kharlan è una vera e propria star in Ucraina e la sua fama va anche oltre il semplice ambito sportivo: la sciabolatrice ha dato il volto a una Barbie ed è arrivata in finale nel programma “Ballando con le Stelle”.

Olga Kharlan è fidanzata con lo schermidore azzurro Gigi Samele. I due sono saliti alla ribalta delle cronache per il viaggio fatto dall’Ucraina all’Italia per sfuggire ai bombardamenti. L’atleta ucraina era tornata in patria per salutare i suoi affetti più cari e permettere alla sorella e al nipotino di lasciare l’Ucraina mentre il cognato è stato costretto a restare in patria a causa della Legge Marziale.