Mondiali scherma, Arianna Errigo in lacrime dopo l’argento | VIDEO

E’ stata una giornata magica per l’Italia ai Mondiali di scherma 2023, in grado di conquistare tre medaglie nel fioretto. Particolarmente preziosa la medaglia di Arianna Errigo, protagonista dell’argento dopo la maternità. L’azzurra è scoppiata in lacrime sul podio, poi grande emozione anche ai microfoni dei giornalisti.

“So quanto mi ci è voluto per essere qui ed è anche difficile spiegarlo. Sono quattro mesi e mezzo che sono dentro una lavatrice, dove spesso ho pensato chi me lo facesse fare. E’ stata veramente dura riprendersi dall’operazione, dal parto cesareo, ricominciare gli allenamenti, perdere peso, arrivare al mattino in palestra con tre ore di sonno”, le dichiarazioni.

Sulla finale persa con Alice Volpi: “probabilmente c’è stato un momento in cui potevo andar via e lei è stata brava a tenersi attaccata al punteggio, per poi fare lei lo sprint nel momento decisivo. Alice è stata bravissima, ha fatto una gara incredibile, si è meritata assolutamente questa medaglia d’oro”.