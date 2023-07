Mondiali Nuoto 2023, addio Paltrinieri: il motivo della rinuncia ai 1500 sl

SportFair

“Gli altri sono andati forte. È stata una fatica dal primo 50, mi sono buttato già stanco. Peccato, sapevo dei problemi ma non pensavo di pagare così tanto lo sforzo di ieri. In mare ho messo le pezze, ma in piscina serve forza. I 1500? Non saprei, proverò a fare la batteria bene e ad entrare in finale, ma le energie sono poche“. Gregorio Paltrinieri aveva anticipato quella che poi è diventata una notizia ufficiale: il nuotatore azzurro non difenderà l’oro nei 1500 sl ai Mondiali di Nuoto 2023 a Fukuoka.

Il motivo della rinuncia

La decisione è stata presa di comune accordo con l’allenatore e lo staff della Nazionale. Greg torna in Italia in anticipo per recuperare al meglio in vista della prossima stagione. Quella attuale è stata molto complicata dal punto di vista fisico. Il suo stato di forma non era dei migliori, l’aver disputato 4 gare, 3 delle quali in mare (con un argento nella 5 km e un oro nella staffetta), gli ha tolto le energie necessarie per far bene in piscina sulle grandi distanze. Negli 800 sl di ieri, i più veloci di sempre, con 5 atleti sotto i 7’40”, è arrivato ultimo con un tempo e un distacco ‘non da Greg’.