Mondiali Nuoto 2023, il medagliere finale: la posizione dell’Italia

Cala il sipario sui Mondiali di Nuoto 2023. Ultima giornata utile per lo più a completare il computo finale delle medaglie. Per l’Italia arriva un ultimo bronzo, conquistato da Benedetta Pilato nei 50 rana vinti con il nuovo record del mondo da una straordinaria Meilutyte.

L’Italia chiude la rassegna Mondiale in 8ª posizione con 2 ori, ma risulta la 4ª nazione in classifica per numero di podi complessivi (14). Stravince il medagliere la Cina con 40 medaglie e 20 ori. Completano il podio l’Australia con 30 medaglie e 15 ori, e gli USA con 44 medaglie e 7 ori.

Il medagliere finale dei Mondiali di Nuoto 2023

Cina 40 medaglie: 20 ori, 8 argenti, 12 bronzi Australia 30 medaglie: 15 ori, 9 argenti, 6 bronzi Stati Uniti 44 medaglie: 7 ori, 22 argenti, 15 bronzi Giappone 10 medaglie: 4 ori, 1 argento, 5 bronzi Germania 7 medaglie: 4 ori, 1 argento, 5 bronzi Francia 8 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 4 bronzi Spagna 9 medaglie: 3 ori, 2 argenti, 4 bronzi Italia 14 medaglie: 2 ori, 7 argenti, 5 bronzi Gran Bretagna 12 medaglie: 2 ori, 5 argenti, 5 bronzi Canada 10 medaglie: 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi