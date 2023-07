Mondiali Nuoto 2023, il medagliere aggiornato: Italia a secco, top 10 a rischio

SportFair

Niente medaglie per l’Italia nel giovedì dei Mondiali di Nuoto 2023 in corso di svolgimento a Fukuoka. Ci si avvicina alla fine e gli azzurri devono cercare di difendere la top 10 a tutti i costi. L’Italia è attualmente 8ª con 12 medaglie e 2 ori. Alle sue spalle Gran Bretagna e Canada hanno rispettivamente 9 e 7 medaglie, una sola è d’oro per entrambe.

In vetta al medagliere resta sempre la Cina con 33 medaglie e 19 ori. L’Australia blinda il secondo posto con 18 medaglie e 11 ori. Terzo il Giappone con 10 medaglie e 4 ori.

Il medagliere dei Mondiali di Nuoto

Cina 33 medaglie: 19 ori, 5 argenti, 9 bronzi Australia 18 medaglie: 11 ori, 6 argenti, 1 bronzo Giappone 10 medaglie: 4 ori, 1 argento, 5 bronzi Germania 7 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 3 bronzi Stati Uniti 27 medaglie: 3 ori, 12 argenti, 12 bronzi Spagna 7 medaglie: 3 ori, 1 argento, 3 bronzi Francia 7 medaglie: 3 ori, 0 argenti, 4 bronzi Italia 12 medaglie: 2 oro, 7 argenti, 3 bronzi Gran Bretagna 9 medaglie: 1 oro, 5 argenti, 3 bronzi Canada 7 medaglie: 1 oro, 2 argenti, 4 bronzi