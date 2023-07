Mondiali Nuoto 2023, il medagliere aggiornato: l’Italia resiste in top 10, la Cina vola

SportFair

Niente medaglie nella giornata odierna dei Mondiali di Nuoto 2023 per l’Italia. Per Martinenghi soltanto un 5° posto nei 50 rana, mentre brucia l’ultima posizione di Gregorio Paltriniei negli 800 stile libero, una prova ben al di sotto delle sue potenzialità e di quanto ci si aspettava alla viglia quando l’azzurro era dato in lotta per il podio.

L’Italia è al 7° posto del medagliere con 12 medaglie complessive, 2 delle quali d’oro. Prima sempre la Cina con 32 medaglie e 19 ori. Completano il podio Australia (14 medagli e 8 ori) e Giappone (10 medaglie e 4 ori).

Il medagliere dei Mondiali di Nuoto

Cina 32 medaglie: 19 ori, 5 argenti, 8 bronzi Australia 14 medaglie: 8 ori, 5 argenti, 1 bronzo Giappone 10 medaglie: 4 ori, 1 argento, 5 bronzi Germania 7 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 3 bronzi Stati Uniti 23 medaglie: 3 ori, 9 argenti, 11 bronzi Spagna 7 medaglie: 3 ori, 1 argento, 3 bronzi Italia 12 medaglie: 2 oro, 7 argenti, 3 bronzi Francia 4 medaglie: 2 ori, 0 argenti, 2 bronzi Gran Bretagna 6 medaglie: 2 oro, 4 argenti, 1 bronzo Austria 3 medaglie: 1 oro, 2 argenti, 0 bronzi