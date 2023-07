Mondiali Nuoto 2023, il medagliere aggiornato: 2 argenti pesanti per l’Italia

SportFair

Prosegue la terza e ultima settimana dei Mondiali di Nuoto 2023 in corso di svolgimento in quel di Fukuoka, Giappone. Arrivano altre due medaglie per l’Italia che va vicinissima a una clamorosa doppietta d’oro ma deve accontentarsi di due preziosi argenti. Il primo porta la firma di Simona Quadarella che nei 1500 m chiude seconda alle spalle di una stratosferica Ledecky.

Amaro in bocca per Thomas Ceccon che dopo l’oro di ieri pregustava la doppietta oggi nei 100 dorso: l’azzurro si è dovuto accontentare del secondo posto, per appena 5 centesimi, dietro Murphy. Italia 7ª nel medagliere con 12 medaglie totali, 2 delle quali d’oro.

Il medagliere dei Mondiali di Nuoto

Cina 29 medaglie: 17 ori, 5 argenti, 7 bronzi Australia 9 medaglie: 6 ori, 2 argenti, 1 bronzo Giappone 9 medaglie: 4 ori, 1 argento, 4 bronzi Germania 7 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 3 bronzi Stati Uniti 20 medaglie: 3 ori, 8 argenti, 9 bronzi Spagna 7 medaglie: 3 ori, 1 argento, 3 bronzi Italia 12 medaglie: 2 oro, 7 argenti, 3 bronzi Gran Bretagna 5 medaglie: 1 oro, 4 argenti, 1 bronzo Austria 3 medaglie: 1 oro, 2 argenti, 0 bronzi Francia 3 medaglie: 1 oro, 0 argenti, 2 bronzi