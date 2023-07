Mondiali Nuoto 2023, il medagliere aggiornato: l’Italia fa un bel balzo in avanti 

SportFair

Tre medaglie in un colpo solo per l’Italia nella giornata odierna dei Mondiali di Nuoto 2023. Ancora nessun oro, ma le acque di Fukuoka hanno portato in dote due medaglie d’argento e una di bronzo che hanno permesso all’Italia di balzare a quota 5 al 5° posto nel medagliere.

Le prime due medaglie sono arrivati dal nuoto di fondo sulla distanza dei 5 km: dietro all’oro del campionissimo Wellbrock si sono piazzati Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Le ragazze del nuoto artistico hanno conquistato l’argento nel tecnico a squadre piazzandosi dietro la Spagna.

Medagliere Mondiali Nuoto 2023

Cina 12 medaglie: 9 ori, 1 argento, 2 bronzi Germania 6 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 2 bronzo Giappone 5 medaglie: 3 ori, 0 argenti, 2 bronzi Spagna 5 medaglie: 2 oro, 1 argento, 2 bronzi Italia 2 medaglie: 0 ori, 3 argento, 2 bronzo Messico 5 medaglie: 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi Gran Bretagna 3 medaglie: 0 ori, 3 argenti, 0 bronzi Stati Uniti 5 medaglie: 0 ori, 2 argenti, 3 bronzi Australia 1 medaglia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi Austria 1 medaglia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi